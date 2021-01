Suisse – Les loyers en hausse à Genève, en baisse à Lausanne La plupart des cantons ont enregistré des hausses de loyers au mois de décembre, selon une étude publiée mercredi par Homegate.

Les loyers dans la ville de Genève, l’une des plus chères de Suisse, ont continué à croître en décembre, poursuivant sur la tendance du mois précédent. Au niveau national les prix de la location immobilière ont aussi augmenté pendant le mois sous revue, selon l’indice de Homegate.

En décembre, les loyers en Suisse ont pris 0,17% par rapport à novembre et ils se sont étoffés de 0,88% en comparaison annuelle, précise le communiqué.

Accélérations marquées

La plupart des cantons ont été confrontés à des hausses de loyers. Zoug (+1,9%), Genève (+0,55%), Lucerne (+0,51%), Zurich (+0,49%) et les Grisons (+0,38%) ont enregistré les accélérations les plus marquées tandis que les cantons d’Obwald (-0,58%) et de Nidwald (-0,59%) en particulier ont observé des baisses.

Au niveau des villes, Genève (+0,69%) et Zurich (+0,64%) ont connu les progressions les plus importantes alors qu’à Lausanne les loyers ont diminué de 1,09%.

