Que la lumière soit! – Les luminaires du Grand-Pont signés d’un grand nom parisien Le designer Marc Aurel, véritable empereur du mobilier urbain, a conçu les nouveaux candélabres «entre mémoire et modernité.» Laurent Antonoff

Les nouveaux luminaires du Grand-Pont, au nombre de 33, feront comme une haie d’honneur aux nouveaux usagers dès le samedi 3 décembre. (Odile Meylan/24 HEURES) 24heures/Odile Meylan

À une voyelle près, il aurait le même nom qu’un illustre Romain. Marc Aurel est un designer parisien, ancien d’Expo.02 et véritable empereur lui aussi, mais du mobilier urbain et des mises en scène en lumière. On lui doit notamment la nouvelle signalétique piétonnière aux entrées du métro de la Ville Lumière ainsi qu’aux stations de taxis. «Pour les candélabres du Grand-Pont à Lausanne, la démarche a été sensiblement la même: une réflexion entre mémoire et modernité.»