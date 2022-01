Pâtisserie artisanale – Les madeleines de La Bosse, rondes, gourmandes et saines À la Maison Galatà à La Sarraz, Sandrine Franchini-Guichard a réinventé cette douceur en version sans gluten et sans lactose. Goût et moelleux au rendez-vous. Caroline Rieder

Sandrine Franchini-Guichard fabrique ses madeleines dans un petit atelier qui a pignon sur la Grand-Rue de La Sarraz. JEAN-PAUL GUINNARD

Dites «madeleine», et Proust vient instantanément à l’esprit. C’est d’ailleurs à une expérience sensorielle et régressive qu’aime inviter Sandrine Franchini-Guichard avec la quinzaine de variétés qui sortent de son petit atelier de La Sarraz. Mais ces madeleines cachent une recette inédite. Développée durant un an et demi, la version de la Maison Galatà se présente sans lactose et sans gluten, avec du sucre bio non raffiné, sans conservateur, sans colorant et sans arôme artificiel.