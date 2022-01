Décryptage d’une œuvre du MAH – Les Mages adorent Jésus dans un vaporeux paysage italien Vers la fin des années 1630, le peintre flamand Cornelis van Poelenburgh situe l’Épiphanie dans une campagne romaine idéalisée. Irène Languin

L’Adoration des Mages vue par Cornelis van Poelenburgh (Utrecht, 1594-1595 — Utrecht, 12.08.1667). Huile sur cuivre. Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève, achat, 1954. FLORA BEVILACQUA/MAH

L’enfant nu dans le giron de sa mère tend comme en bénédiction ses petites mains roses vers trois hommes qui l’observent dans un humble recueillement. Nulle richesse ostentatoire, point d’ors scintillants ou d’habits d’apparat dans cette scène d’Adoration des Mages née du pinceau de Cornelis van Poelenburgh vers 1635-1640. Le peintre flamand situe les protagonistes de ce célèbre moment de l’iconographie chrétienne dans un paysage de ruines inspiré de la campagne romaine.

Ce gracieux tableautin (36,4 par 29,8 cm) est exposé dans un cabinet que le MAH (Musée d’art et d’histoire) voue aux peintures hollandaises du XVIIe siècle, au 1er étage. Acquise en 1954 par l’institution, l’œuvre se trouve dans un très bon état de conservation. «Elle possède d’indéniables qualités techniques et esthétiques, souligne Frédéric Elsig, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Genève. Formé dans la catholique Utrecht, Cornelis van Poelenburgh est un artiste de premier plan. Il a séjourné à Rome et s’avère sensible à un type de peinture tendre et vaporeuse qui s’y développe dans les années 1620.» Le dessin se fond dans une matière soyeuse, des tonalités onctueuses modèlent les motifs et le panorama se dévoile subtilement entre ombre et lumière. Cette huile tire de sa réalisation sur cuivre un aspect chaleureux et un grain sans aspérité.

Le thème de la visite des rois à Jésus lors de sa nativité apparaît dès le IVe siècle, avec l’art chrétien. «Il symbolise la donation à l’Église, souligne Frédéric Elsig. Il s’agit d’un message politique fort.» Treize siècles plus tard, sa figuration se révèle extrêmement codifiée. En parant ses personnages de mises toute en modestie, en optant pour le quasi-effacement des présents apportés par les mages, le peintre place manifestement la spiritualité au-dessus des biens temporels. Dans un coin de ciel, une théorie d’angelots ponctue encore le caractère divin de l’épisode.

Ruines

Le motif pictural de la ruine dans les scènes de Nativité ou d’Adoration des Mages apparaît dans les années 1400. On peut y voir une allusion à la chute du paganisme, laquelle coïncide avec l’incarnation du Christ.

Noir

Ce n’est qu’au début du XVe siècle qu’on rencontre les premières représentations de Balthazar avec la peau noire. Une façon de montrer que tous les peuples de la Terre sont soumis à l’Église, à l’heure où les Européens se lancent dans l’exploration – et l’assujettissement – des autres continents.

Panorama

Le peintre affectionne les sujets minutieux et les vues italianisantes très appréciées de son époque. Son paysage donne une vision idéalisée, arcadique de la campagne romaine, renforcée par les atours antiques dont sont drapés les personnages.

Joseph

Dans l’iconographie du Moyen Âge, la figure de Joseph est abondamment moquée. Au XVe siècle toutefois, l’époux de Marie se voit réhabilité. Jeune et digne, un livre à la main, il endosse le rôle de prêtre ou de médiateur, tirant un trait d’union narratif avec le spectateur du tableau.

