Surveillance de la justice – Les magistrats doivent-ils rendre des comptes? Après huit ans de réflexion, le Conseil d’Etat met en consultation un avant-projet pour instaurer un organe de surveillance de la magistrature. Aline Ecuyer DÉVELOPPEMENT SUIT

La statue de la Justice de la fontaine de la Place de la Palud à Lausanne. Philippe Maeder

La Justice pourrait se doter d’un nouvel organe chargé de surveiller les magistrats et les procureurs du canton, à l’image de ce qui se fait déjà dans les cantons voisins et en Europe.

Concrètement, cela porterait à trois les niveaux de contrôles des différentes institutions. Le premier est interne aux services de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) et du Ministère public (MP). Puis le nouveau Conseil de la magistrature et enfin la haute surveillance exercée par la Grand Conseil.

Cette surveillance administrative et disciplinaire aura pour objectif de veiller au bon fonctionnement de la justice, notamment, en examinant les rapports annuels et le traitement des plaintes. Des enquêtes pourraient être ouvertes d’office ou sur requête afin de déterminer si des sanctions doivent être prises.

Toutes les décisions seront susceptibles de recours auprès du Tribunal neutre.

9 membres pour l’indépendance de la justice

Dans tous les cas, le canton garantit que l’indépendance de chaque organe est assurée.

Il estime que le Conseil de magistrature, composé de 9 membres (4 magistrats-es, 1 représentant-e de l’Ordre des avocats vaudois, 1 Professeur-e de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne et 3 personnalités externes au milieu judiciaire), permettra d’éviter toute ingérence politique dans les affaires du judiciaire.

La mesure sera mise en consultation le 20 août 2020. Le projet pourrait être voté en 2021 et mis en application en 2023. Si le peuple l’accepte.