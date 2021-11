Tradition et friture – Les malakoffs ont enfin leur champion du monde Le concours organisé par Lausanne à Table a désigné la spécialité fromagère d’Au Cœur de la Côte, à Vinzel. Nous étions dans le jury. David Moginier

Les restaurateurs primés, de g. à dr.: Michaël Burri, Le Cerf, Rougemont, Malakoff d’argent; Doris Antonini, Au Cœur de la Côte, Vinzel, Malakoff d’or; Jean-Baptiste Munduteguy, Brasserie de Paudex, Malakoff de bronze; et Ze Fork, à Vevey, Prix de la Créativité. Odile Meylan/24 heures

Reporté à deux reprises pour cause de Covid, le 1er Championnat du monde des malakoffs s’est enfin tenu dans les locaux d’Hyperaktiv, à Écublens. L’association Lausanne à Table voulait «remettre au goût du jour cette spécialité régionale», comme l’explique son président, Romano Hasenauer, qui faisait partie du jury de sept personnes chargées de déguster les boules de fromage frit. Pour les départager, une grille d’évaluation et des critères autour de l’aspect, de la température de service, de la qualité de la friture, de celle de l’appareil et de sa texture, et du goût évidemment.

Onze candidats se succédant toutes les dix minutes pour frire leurs beignets tandis que nous attendions pour les déguster, à l’aveugle sans même connaître le nom des participants. Le malakoff serait né à La Côte, en 1890, en souvenir des soldats suisses qui avaient participé au siège de Sébastopol devant le fort Malakoff, pendant la guerre de Crimée, et qui y auraient mangé des tranches de fromage frit dans les tranchées. Belle légende dont l’authenticité peut être mise en doute, nos mercenaires n’ayant sans doute pas de gruyère avec eux.

Variété de recettes

Les jurés attaquent prudemment, sachant qu’il ne faut pas manger l’entier de la spécialité au risque de la crise de foie. Ce qui est intéressant, c’est que sur une recette simple, les onze candidats sont très différents. La plupart ont pris l’option de la tranche de pain à la base du beignet. Quelques malakoffs ont dérogé au gruyère pour tenter qui le vacherin fribourgeois, plus coulant, qui L’Étivaz, plus typé. Quant au gruyère lui-même, il peut être plus ou moins affiné. Ensuite, la proportion de vin blanc, d’ail, de poivre joue aussi sur le goût du beignet. Reste encore le dressage et les accompagnements. Certains ont imaginé une version asiatique style rouleau de printemps, d’autres y ont adjoint de l’estragon, de la pomme Granny Smith, des champignons.

Au final, la tradition l’emporte puisque c’est le malakoff ultraclassique d’Au Cœur de la Côte, à Vinzel, qui l’emporte, dans un dressage minimaliste, mais une friture impeccable, une belle texture et un équilibre de goût parfait. Doris Antonini, sa cuisinière, en est tout émue. «Cela fait plus de vingt ans que je les prépare à Vinzel, et la recette est celle du propriétaire du restaurant que j’ai modifiée sur des microdétails.» Deuxième, la version gastronomique imaginée par Edgard Bovier pour la Maison Suisse de Tokyo, troisième celui de la Brasserie de Paudex, dont les chefs français ne connaissaient pas la recette il y a deux ans.

