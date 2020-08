États-Unis – Les manifestations pour Jacob Blake tournent au drame Deux personnes ont été tuées à Kenosha lors de la troisième nuit de protestations en faveur de Jacob Blake, un Noir gravement blessé par des policiers blancs. Jean-Cosme Delaloye New York

Deux personnes sont mortes au cours des émeutes déclenchées mardi soir par la bavure dont a été victime Jacob Blake à Kenosha. AFP

«Oh m… les gens autour de nous se font tirer dessus.» Des coups de feu résonnent autour de l’homme qui filme et commente en direct sur Facebook les manifestations en faveur de Jacob Blake mardi soir à Kenosha, au moment où celles-ci virent au drame. «J’ai besoin d’un p… de médecin!» hurle un manifestant en se tenant le bras près de lui. Des gens courent dans la confusion la plus totale. À quelques mètres de là, un jeune homme lourdement armé a fait feu sur la foule des manifestants qui tentaient de le désarmer. Sur les images d’une autre vidéo, on peut voir une personne s’écrouler à proximité du tireur après avoir été touchée.