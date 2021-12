Militantisme et formation – Les manifs pour le climat ont suscité de nouvelles vocations

Des filières très prisées Afficher plus

Depuis quelques années, le nombre d’étudiants qui s’orientent vers des filières en lien avec l’environnement et le développement durable ne cesse de croître. Ainsi, à l’Hepia, la filière Gestion de la nature se démarque avec une nette augmentation des inscriptions. On est passé de 94 étudiants en 2017-2018, à 154 en 2020-2021. La tendance est encore plus accentuée à l’Université des Genève, où l’offre s’est étoffée ces dernières années. Cinq bachelors ou masters, plus deux formations continues, sont proposés dans ce domaine. Par exemple, le Master en innovation, développement humain et durabilité, est passé de 31 candidatures en 2017-2018, à 143 en 2019-2020, puis 220 en 2020-2021, ce qui en fait l’un des masters les plus demandés.

«La visibilité accrue des problèmes environnementaux multiples a clairement trouvé un écho chez les étudiants qui sont aujourd’hui cultivés dans ce domaine et qui souhaitent inscrire leur carrière dans ce challenge, constate Sébastien Castelltort, professeur au Département des sciences de la Terre de l’Université de Genève. De plus, il y a dans tous ces domaines de nombreuses opportunités économiques qui encouragent les étudiants à se lancer, confiants dans la possibilité future de trouver des débouchés dans le secteur.»