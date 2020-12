Centenaire de Jean Starobinski – Les manuscrits du célèbre critique accessibles en un clic La Bibliothèque nationale, l’EPFL et l’ECAL Lab proposent une passionnante immersion virtuelle dans l’œuvre de l’humaniste qui aurait eu 100 ans. Caroline Rieder

Jean Starobinski était écrivain, critique, historien des idées. Il aurait eu 100 ans en 2020. LUCIEN FORTUNATI

Jean Starobinski, né à Genève en 1920, aurait eu 100 ans en novembre dernier. Décédé en 2019 à Morges, le grand humaniste, titulaire d’un doctorat ès lettres et d’un autre en médecine, n’aura pas pu voir l’aboutissement d’un projet interdisciplinaire inédit: une série d’expositions numériques pour présenter les grands auteurs dont le fonds se trouve aux Archives littéraires suisses (ALS), à la Bibliothèque nationale suisse à Berne. La première à voir le jour est consacrée au critique, professeur, historien des idées, et spécialiste de Montaigne, Rousseau et Diderot.

L’ALS, en collaboration avec l’EPFL et l’ECAL Lab, a piloté un vaste chantier qui a réuni pendant deux ans des experts en littérature, recherche muséale, design, ingénierie et psychologie. Et le résultat est là: l’exposition «Relations critiques» a gagné le Prix Le Meilleur du web 2020 dans la catégorie «user experience». Soit cette si fondamentale «expérience utilisateur» qui garantit une facilité de navigation d’autant plus cruciale quand il s’agit de valoriser des textes.

Contenu «vaste et complexe»

Dans le cas de Jean Starobinski, il s’agissait de transmettre «un contenu vaste et complexe, à savoir les œuvres critiques d’un des grands intellectuels et herméneutes du XXᵉ siècle», note Stéphanie Cudré-Mauroux, codirectrice du projet. Y compris pour les non-spécialistes, amenés à cheminer au cœur d’un fonds d’archives immense, par le biais de la présentation et la mise en contexte de quelque 200 documents, pour la plupart inédits.

«Il s’agissait de transmettre les œuvres critiques d’un des grands intellectuels et herméneutes du XXᵉ siècle.» Stéphanie Cudré-Mauroux, codirectrice de l’exposition

Une paille parmi les milliers que compte le fonds Starobinski, et les plus de 40’000 livres qu’il a légués en 2010 aux Archives littéraires. Mais, à l’exhaustivité, les concepteurs ont préféré «une narration et un parti pris assumé» pour brosser le portrait intellectuel de celui qui a «observé, documenté, commenté, dans des études fondamentales, l’histoire de la critique et la critique de la critique».

Dans l’exposition, le visiteur peut choisir entre une approche chronologique, par type de documents, ou à travers 17 îlots thématiques. Beaucoup d’extraits de manuscrits, mais aussi de nombreux compléments sont présentés comme dans la vitrine d’un musée, et sur lesquels on peut zoomer. Dans le chapitre «professeur» par exemple figurent photos, mais aussi médailles, prix ou diplômes reçus. Ou encore une lettre de l’étudiant comblé que fut Nicolas Bouvier à son ancien enseignant.

Recherches mondiales

Rappelant que les dernières années de sa vie Jean Starobinski consultait avec bonheur les manuscrits de «Madame Bovary» en ligne ou recherchait sur internet des reproductions de toiles qu’il se souvenait avoir admirées autrefois, Stéphanie Cudré-Mauroux se plaît à penser «qu’il aurait accompagné avec curiosité notre tentative de présenter des documents d’archive via ces nouvelles technologies». Une exposition virtuelle qui permet aussi de dépasser les frontières puisque des chercheurs du monde entier travaillent sur l’œuvre de celui qui a traversé le XXe siècle.