Voiture folle au marché de Rive – Les maraîchers encore sous le choc au lendemain de l'accident Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture samedi, faisant un blessé grave. L'ambiance au marché de Plainpalais est morose ce dimanche matin.

Samedi matin à l’aube, un automobiliste d’une trentaine d’années a perdu le contrôle de sa voiture au boulevard Helvétique. Le conducteur, qui circulait à une vitesse inadaptée en direction du lac, a percuté une camionnette stationnée au marché de Rive, qui en bloquait l’accès. Un piéton qui travaillait sur place à l’installation du marché a été grièvement blessé. D’après nos renseignements, il a été opéré de la jambe dans la matinée.

Ce dimanche matin, chez les commerçants qui installent leur stand de primeurs à Plainpalais, tout le monde ne parle que du chauffard qui a foncé sur le marché de Rive.

Henry, qui dépose ses abricots sur les étals, est inquiet pour son collègue percuté par le bolide: «Fallait voir la blessure sur tout le mollet et le sang qui coulait. Pourtant, mon collègue était conscient. C’est moi qui a informé son père de l’accident survenu.» À ses côtés, sa femme ajoute qu’elle est encore choquée. Prise d’émotion, elle peine à en dire davantage.

Fleurs, fruits, légumes ou fromages, tous les commerçants ont un mot réconfortant pour la victime et sa famille. Peu avant le drame, Remo, lui, a croisé la route du chauffard en arrivant au marché samedi par le boulevard Helvétique. «Quinze secondes plus tard, il a percuté notre collègue.»

Une cagette de figues violettes à la main, Miguel n’est pas prêt d’oublier le bruit lors de la collision: «Le chauffard a d’abord percuté un camion d’un collègue stationné à l’entrée du marché et aussi une barrière.»

Pierrick n’a pas fermé l’œil depuis 1h du matin. Ce maraîcher, présent à Rive samedi matin, a vu deux de ses palettes voler en éclats dans la collision. «À trente secondes près, j’aurais pu me prendre la voiture de plein fouet. Sans le camion du collègue stationné à l’entrée, ça aurait été un véritable carnage. À ma connaissance, mon collègue a été blessé au mollet. Même s’il ne faut pas minimiser cette blessure et le traumatisme, je me dis qu’il y a une quand même une bonne étoile qui veillait sur nous ce matin-là à Rive.»

«Il roulait selon moi à 140 km/h. Était-il poursuivi par la police? Je ne sais pas.» Marcel Kuster, maraîcher

Le maraîcher Marcel Kuster et son collègue, qui sera percuté par le chauffard, ont entendu le bolide arriver depuis le haut du boulevard Helvétique: «Il roulait selon moi à 140 km/h, a expliqué samedi Marcel Kuster. À un moment donné quand il approchait du marché, j’ai compris qu’il n’allait jamais pouvoir tourner. Était-il poursuivi par la police? Je ne sais pas.»

«Toujours est-il que j’ai dit à mon collègue de se déplacer, a ajouté le maraîcher. Il était tétanisé sans savoir s’il devait aller à gauche ou à droite du véhicule qui déboulait à toute allure. Le chauffard l’a percuté. Mon collègue a passé par-dessus la voiture. J’ai vu ses chaussures voler. Il est retombé à vingt mètres du lieu de l’impact. C’était horrible. Pour moi, le chauffard n’a pas freiné. D’ailleurs, il n’y avait de traces de freinage sur la route à proximité du marché.»

Une maraîchère a entendu un agent du marché être alerté par la police, qui disait poursuivre un homme depuis Plainpalais. Peu après le drame est arrivé. Selon nos informations, avant l’accident de Rive, l’homme avait été repéré en ville par les forces de l’ordre alors qu’il commettait des infractions à la Loi sur la circulation routière. Le 117 a été alerté suite à son comportement sur la route. Il aurait dépassé un camion par la droite en empruntant un trottoir. Pour l’heure, le Ministère public ne confirme pas la thèse de la course-poursuite.

Président de l’association genevoise des marchés, Willy Cretegny indique qu’un fourgon est systématiquement installé pour bloquer l’accès au marché de Rive depuis les attentats de Nice. Il n’était pas encore en place à l’heure de l’accident, car le marché était en pleine installation. Il ajoute que la camionnette qui a été percutée par le conducteur aurait été projetée à plus de quinze mètres.

L’automobiliste et le piéton ont été emmenés à l’hôpital. Une enquête ouverte par la brigade routière et accidents, sous la direction du Ministère public genevois, déterminera si le taux d’alcool du conducteur était trop élevé. D’après nos renseignements, l’homme conduisait sous l’emprise de stupéfiants.

