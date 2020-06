Marché de Morges – Les marchands déplacés au parc des Sports sont en colère Les clients ne font pas le détour vers les stands décentralisés, déplorent les commerçants délogés de la Grand-Rue. Sabrina Schwob

En raison des mesures de protection contre le Covid, une partie des commerçants du marché de Morges ont été déplacés sur le parking des Sports, créant une baisse de fréquentation importante. Chantal Dervey

Une ambiance chaleureuse anime la Grand-Rue de Morges, rythmée par le nombre toujours plus élevé de promeneurs au cours de la matinée. Des terrasses bien occupées, des flâneurs et… des marchands qui déploient, comme tous les mercredis et samedis, leurs étalages devant les boutiques. Mais pour maintenir les distances de sécurité, le marché a dû s’étendre depuis sa réouverture le 16 mai. C’est donc à l’écart que certains stands (de pain et de légumes principalement) se sont vus déplacés sur le parking du parc des Sports, même s’ils paient un abonnement pour leur emplacement. Quelques clients fidèles effectuent le détour, faisant sagement la file en attendant d’être servis. C’est le cas de Jacques Volant, installé à Morges depuis trente-trois ans et qui n’a pas changé ses habitudes de consommation: «Je continue à venir chaque mercredi et samedi, même si c’est différent.» Selon plusieurs commerçants, ce n’est de loin pas la tendance générale: «On a perdu beaucoup de clients. Peu d’habitués font le déplacement. Ce sont surtout des promeneurs qui s’arrêtent», explique Adbelhamid El Kadmiri, campé derrière un stand de fruits et légumes.