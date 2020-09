Tradition veveysanne – Les Marchés folkloriques résistent au coronavirus La manifestation qui se tient habituellement en juillet et août commencera ce samedi. Avec un challenge: n’accueillir que 600 personnes. Stéphanie Arboit

En raison de la Fête des Vignerons, les Marchés folkloriques 2019 avaient été déplacés à La Tour-de-Peilz. C’est là qu’ils démarreront cette année le 5 septembre, avant de rejoindre la Grenette de Vevey le 19 septembre. Chantal Dervey

Sur la Riviera, le Montreux Jazz, comme énormément d’autres manifestations, est tombé sur le front du coronavirus. Il semblait malheureusement logique qu’il en soit de même pour les Marchés folkloriques, où chaque été les gens se touchent, s’embrassent et échangent même leurs verres – toutes activités peu compatibles avec la pandémie actuelle. Mais il n’en est rien: le pétillant commissaire des Marchés, Jean-Louis Bolomey, n’a pas désarmé. Déjà l’an dernier, alors que la manifestation avait été annulée pour les Fêtes des Vignerons de 1977 et 1999, il avait maintenu les Marchés folkloriques, les déplaçant simplement à La Tour-de-Peilz. Cette année, il récidive donc contre vents et marées. «J’aime les challenges et l’inconnu», lance-t-il, tout en reconnaissant, dans son langage d’autoproclamé «Vieux Grincheux» notoire, que «c’est la plus grande m… que j’ai connue depuis treize ans!»

En effet, comment juguler les 2500 à 3000 personnes qui habituellement se rendent chaque samedi matin aux Marchés Folkloriques, pour déguster des vins locaux à gogo, après avoir acheté le verre souvenir du jour? «Il a fallu établir une stratégie presque militaire, reconnaît Jean-Louis Bolomey, avec notamment la mise en place de nombreuses barrières Vauban.» Six cents personnes seront admises seulement, dans deux espaces de trois cents visiteurs. À l’entrée, un formulaire de traçage devra impérativement être rempli. Chacun recevra ensuite un bon de couleur lui permettant d’obtenir le verre de rigueur, à resservir jusqu’à plus soif.

Des aficionados collectionnent les verres annuels au-delà de la Riviera. Cette année? «Financièrement, cela n’aurait pas été rentable d’en faire imprimer si peu», explique Jean-Louis Bolomey. Qui en profitera pour écouler les invendus d’années précédentes (avis aux collectionneurs dont une pièce manquerait). Le prix du verre sera donc adapté, passant de 12 fr. à 10 fr.

«Synergies avec Images»

Les deux premiers Marchés folkloriques auront lieu à La Tour-de-Peilz. Du 19 septembre au 31 octobre, ils reviendront à Vevey, mais uniquement sous la Grenette (la place de l’Hôtel-de-Ville passe à la trappe) – exception faite du samedi 3 octobre, qui verra se tenir la traditionnelle Brisolée. Pendant tout le mois de septembre, Jean-Louis Bolomey espère des «synergies avec le Festival Images: 600 personnes pourront quitter la Grenette pour se rendre au festival, dans la salle del Castillo à deux pas.»