La nouvelle vague helvétique – Les marins suisses en mènent large Une jeune génération de navigateurs lémaniques déferle au plus haut niveau de la voile océanique. Elle est emmenée par Justine Mettraux, que l’on attend sur le prochain Vendée Globe. Grégoire Surdez

Justine Mettraux représente fièrement la nouvelle vague helvétique. Jean-Guy Python

La course au large s’ouvre au monde. Plus que jamais, les marins français ne chassent plus seuls dans leur jardin. Et parmi la légion étrangère qui s’attaque régulièrement à ce bastion de la culture hexagonale, le navigateur suisse se taille une belle part du gâteau.

Récent parrain du Bol d’Or Mirabaud, Jean Le Cam a sans doute encore mieux saisi le lien fort qui unit la région lémanique à la voile.

«Cinq cents bateaux d’une diversité et d’une richesse incroyable, ce n’est pas rien, dit le récent 4e du Vendée Globe. Cela témoigne d’un réel intérêt des Suisses pour ce sport. Ce n’est pas une surprise pour moi. Depuis que je navigue, j’ai toujours croisé des marins suisses qui avaient tous énormément de qualités.»