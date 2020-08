Hygiène – Les masques chassent les snacks des distributeurs L’entreprise zougoise Selecta a remplacé certaines de ses machines par des «Safety station», sorte de dépanneur sanitaire. Aurélie Toninato

Les premières Safety Station s ont d é jà é té installées à l’aéroport de Zurich en mai, puis une autre à la gare de Bellinzone, ainsi que dans plusieurs autres pays voisins. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Au premier coup d’œil lancé en coin, c’est juste un banal distributeur de snacks installé devant l’entrée de l’aéroport. Mais l’œil tique: où sont les couleurs criardes des sodas, chips et barres chocolatées? Les bouteilles ne semblent contenir que de l’eau. Tout cela paraît bien trop sain; on se rapproche. Il n’y a en réalité rien de consommable dans ce distributeur automatique de l’entreprise zougoise Selecta. La machine a troqué ses encas contre des produits désormais incontournables: des masques et des désinfectants.

Depuis le 13 juillet, la machine à snacks de l’aéroport de Genève s’est reconvertie en «Safety station». En plus des masques et des solutions hydroalcooliques, ses rails en spirale proposent des lingettes désinfectantes, des bouteilles d’eau traditionnelle ou vitaminée. Des moyens de protection accessibles 24h/24h mais à un prix un peu plus élevé que dans les grandes surfaces pour le masque: un paquet de deux unités coûte 3 francs, un paquet de 5 coûte 7 fr. (dans les commerces, le prix à l’unité revient à moins de 1 fr. en général mais ils sont vendus par paquets de dix, vingt, voire cinquante).

Une manière de surfer sur une tendance? Sarina Künzli, responsable de la communication de Selecta, répond que la demande pour un tel concept émane «d’une part de nos partenaires et d’autre part, nous voulons répondre à la demande du marché afin de permettre le respect des mesures de protection de l’Office fédéral de la santé publique». Les premières stations ont déjà été installées à l’aéroport de Zurich en mai, puis une autre à la gare de Bellinzone, ainsi que dans plusieurs autres pays voisins. D’autres lieux en Suisse suivront, indique la responsable.