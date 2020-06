Social – Les «masques du cœur» des démunis font barrage au virus À Montbrillant, un atelier permet aux personnes précarisées de fabriquer des masques en tissu. Une façon de participer à l’effort de protection sanitaire et de les revaloriser. Aurélie Toninato

Fabrication de masques au Temple de Montbrillant. Steeve Iuncker-Gomez

«Plus d’un tour dans mon sac». C’est le nom de l’atelier de couture créé il y a un an au temple de Montbrillant par la pastorale de rue de l’Église catholique romaine (ECR), un service qui va à la rencontre des plus démunis. À l’origine, l’atelier concentrait son activité à redonner une seconde vie aux parapluies, transformés en sacs à commissions. Un moyen, aussi, de recréer un lien social, d’initier à des compétences, de redonner une estime de soi-même. Depuis le début de la pandémie, les aiguilles courent sur une autre création: des masques «barrières» lavables, en tissu. Ceux-ci filtrent les particules sortant de l’utilisateur alors que les masques dits FFP2 filtrent les particules sortantes et entrantes. Ainsi, les masques en tissu n’exonèrent pas des règles de distanciation sociale.