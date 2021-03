Arnaques du coronavirus – Les masques moisis livrés à la Suisse venaient de l’armée égyptienne Achetés près de 10 francs pièce par la pharmacie militaire suisse, les masques contrefaits coûtaient à l’origine beaucoup moins. Christian Brönnimann

À gauche, le faux emballage de masques Chemi Pharma vendus à la Suisse. À droite, la boîte presque identique de masques égyptiens Logestic. DR

C’est l’une des affaires les plus frappantes de la première vague du coronavirus en Suisse. La pharmacie de l’armée a acheté à la société Emix Trading 650’000 masques FFP2 qui tous étaient contrefaits, défectueux ou moisis. Une partie a dû être détruite, comme nous le révélions fin janvier. Notre enquête renforce aujourd’hui le soupçon que les masques ont été falsifiés, et qu’ils ont été vendus en Suisse presque vingt fois plus cher que leur prix initial.

À l’origine, Emix Trading, basée à Zoug et qui appartient à deux jeunes Zurichois, a vendu ces masques sous la marque Chemi Pharma, une entreprise égyptienne. Mais celle-ci affirme ne jamais avoir produit de masques FFP2. Selon elle, il s’agit d’une contrefaçon.