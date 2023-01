Hockey sur glace – Les mauvais résultats ne sont plus les seuls ennemis des coaches Six entraîneurs ont déjà été remerciés depuis le début de la saison 2022-2023. Tous ces licenciements ne sont pas forcément en lien avec les résultats et une éventuelle urgence sportive. Cyrill Pasche

Rikard Grönborg, ex coach des ZSC Lions, a été limogé alors que son équipe point à la troisième place du classement de National League. KEYSTONE/Urs Flueeler

Chris McSorley a été le premier entraîneur prié de faire ses valises cette saison. C’était en octobre, et l’Ontarien de 60 ans, à qui une approche trop «old school» et démodée était reprochée, a surtout fait les frais d’une cabale orchestrée par son vestiaire. Le sort de l’Ontarien, engagé 17 mois plus tôt avec pour mission de remporter le titre national d’ici à 2024, semblait déjà scellé dès les premiers matches de l’exercice 2022-2023, lorsque plusieurs cadres de l’équipe se sont plaints ouvertement auprès de la direction du club.