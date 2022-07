Santé et canicule – Les médicaments peuvent accentuer les effets de la chaleur Certains traitements peuvent aggraver un coup de chaleur. Le phénomène, connu des médecins, l’est moins du grand public. Caroline Zuercher

Les conseils pour éviter un coup de chaleur sont encore plus importants lorsqu’on prend des médicaments. Dans certains cas, la posologie peut être adaptée. KEYSTONE/CHRISTOPHE BOTT

Tous à vos verres d’eau! L’arrivée d’un épisode caniculaire est annoncée dès le milieu de la semaine. S’hydrater et manger léger, rester au frais et réduire l’activité physique, se rafraîchir… Les conseils de prévention sont connus. Mais on sait moins que certains médicaments peuvent aggraver un coup de chaleur.