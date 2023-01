Un record en 2022 – Les médicaments suisses plus que jamais demandés en Russie Malgré la guerre en Ukraine, le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint un niveau record l’année dernière: plus de 2 milliards de francs.

La vente sans entraves de médicaments en Russie à des prix plus élevés remplit les caisses des groupes pharmaceutiques suisses. Malgré la guerre en Ukraine, le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint un niveau record l’année dernière.

En 2022, Roche, Novartis et consorts ont encaissé plus de 2,1 milliards de francs grâce à l’exportation de médicaments vers la Russie. Le chiffre d’affaires n’avait ainsi jamais été aussi élevé depuis au moins trente ans. C’est ce que montre une analyse de l’agence de presse AWP reposant sur les données du commerce extérieur publiées mardi par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

En 2021, le secteur pharmaceutique a vendu pour 1,5 milliard de francs de médicaments au royaume de Poutine. Les recettes ont donc augmenté d’environ 40% en 2022 par rapport à l’année précédente.

Contrairement au chiffre d’affaires, la quantité de produits pharmaceutiques exportés n’a que très peu augmenté. Cela signifie que la Russie a payé l’année dernière beaucoup plus pour les médicaments suisses que ce qui était habituel jusqu’à présent.

Les exportations russes ne reculent que légèrement

Grâce au boom des médicaments suisses, les recettes d’exportation totales à destination de la Russie n’ont que légèrement diminué en 2022, avec une baisse d’environ 6% par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison, en Allemagne, les recettes d’exportation à destination de la Russie ont chuté de près de moitié l’année dernière, selon l’Office allemand des statistiques.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises ont fortement réduit leurs relations commerciales avec la Russie. La grande exception est l’industrie pharmaceutique: les médicaments — pour des raisons humanitaires — ne figurent pas sur la liste des sanctions de l’Occident, contrairement à de nombreuses autres marchandises, et peuvent continuer à être exportés.

C’est surtout la Suisse qui profite de cette réglementation, car l’industrie pharmaceutique est de loin son principal secteur d’exportation. En 2022, près de la moitié du chiffre d’affaires à l’exportation provenait de produits de l’industrie chimique et pharmaceutique. Les principaux partenaires commerciaux dans ce secteur sont les États-Unis et l’Allemagne. La Russie arrive en 13e position avec une part d’environ 2% du total des exportations.

