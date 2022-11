Sécurité pour les enfants – Les mégots de cigarettes sur les aires de jeux sont un risque Les restes de cigarettes jetés négligemment sur les espaces récréatifs représentent un grand danger pour les enfants, indique mercredi l’ONG stop2drop.

Les restes de cigarettes sont à la fois sales et dangereux. (Photo d’illustration) KEYSTONE/ANTHONY ANEX

En moyenne 77 mégots de cigarettes jonchent le sol de chaque aire de jeux en Suisse, selon une enquête. Toxiques pour l’environnement, ils représentent aussi un danger immédiat pour les enfants.

Sur les 42 aires de jeux contrôlées dans divers cantons, dont Valais et Berne, en octobre et novembre derniers, 95% étaient jonchées de mégots de cigarettes, indique mercredi l’ONG stop2drop. L’une d’entre elles comptabilisait à elle seule 488 mégots.

Les restes de cigarettes sont à la fois sales et dangereux, alerte l’organisation. Constitués de fibres d’acétate de cellulose difficilement biodégradables, ils contiennent plus de 7000 substances chimiques toxiques qui se répandent dans la nature. Ils sont particulièrement dangereux sur les places de jeux, où ils risquent d’être avalés et de provoquer un empoisonnement.

Actuellement, stop2drop contacte les communes concernées pour leur transmettre les résultats de son analyse pilote. Elle vise ainsi à créer une prise de conscience – parmi la population et les politiques – sur le thème de la pollution due aux mégots.

