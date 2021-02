L’actu des écrans – Les meilleures nouveautés du streaming en film inédit Privés d’écrans de cinéma, Tom Hanks et les autres déboulent sur vos canapés. Offensive de charme. Cécile Lecoultre

De nos jours, toujours plus de stars parmi les plus fameuses tournent des séries. Bonheur, ces acteurs qui échappent au commun humain, reviennent s’afficher dans des films au long cours. Ces inédits au format «à l’ancienne», ample et généreux, portent encore le goût des salles, du pop-corn pioché entre rires et larmes.

Tom Hanks dégaine dans «The Mission»

Le capitaine courageux Tom Hanks et sa protégée (Helena Zengel), enfant sauvage qu’il ramène à sa famille dans l’Amérique raciste de 1870. DR

Quarante ans que Tom Hanks met en joue avec une grimace au coin des lèvres, et pourtant, le prototype de l’Américain tranquille ne lasse pas. Le sexagénaire a dégainé dans tous les genres, thriller, romance, espionnage, guerre, space opera, etc. Sauf le western, un comble pour l’incarnation humaine du cow-boy Woody de «Toy Story». La suite? Colonel Parker dans «Elvis».