Benoît Delfabbro et Elodie Peitrequin, de La Buvette du Parlement, reçoivent le Malakoff d’argent et le Prix du public, l’Association Afiro – ici Ronald Barrier et Jean Mingard – remporte le bronze et Timothée Pittet, de l’Auberge Communale du Mont-sur-Lausanne, l’or.

Intuifilm/Lausanne à Table