Colombie – Les menaces et assassinats de journalistes ont augmenté en 2022 Selon un rapport de la Fondation pour la liberté de la presse, les violences à l’encontre des journalistes ont augmenté en 2022 en Colombie.

Le cortège en l’honneur du journaliste colombien Leiner Montero Ortega après son assassinat en août 2022 AFP

La violence à l’encontre des journalistes a augmenté en 2022 en Colombie, où deux reporters ont été tués et plus de 200 menacés, selon un rapport de la Fondation pour la liberté de la presse (Flip) publié jeudi.

L’année dernière, les journalistes Rafael Moreno (37 ans) et Wilder Córdoba (44 ans) ont été tués «pour des raisons liées à leur travail journalistique», dans de petites villes des départements de Córdoba (nord-ouest) et de Nariño (sud), respectivement, note le document. Rafael Moreno, qui dénonçait la corruption des autorités locales sur une page Facebook, avait déjà été la cible de plusieurs menaces et disposait d’un garde du corps assigné par l’État, qui ne l’accompagnait pas le jour où il a été abattu par des inconnus, a dénoncé la Flip.

L’ONG a également détaillé la mort de Wilder Córdoba, qui dirigeait une chaîne de télévision locale sur laquelle il alertait sur «l’insécurité» et «la corruption», jusqu’à ce que des hommes armés «lui tirent dessus à quatre reprises» alors qu’il circulait à moto sur une route de campagne. Au total, cinq journalistes ont été tués en Colombie depuis 2020.

Cinq journalistes tués en Colombie depuis 2020

La plupart étaient des «journalistes citoyens» travaillant dans des régions reculées «où il n’y a pas de forte présence médiatique», selon le rapport. Les deux dernières victimes ont été «montrées du doigt par des personnalités publiques» qui «attaquent et critiquent les voix qui contestent le pouvoir local». La justice a arrêté les auteurs de trois meurtres depuis 2020, sans avoir pourtant clarifié «qui étaient les commanditaires et quelles étaient leurs motivations».

«Depuis 2020, chaque année, un nouveau record de menaces contre les journalistes en Colombie est établi. En 2022, nous avons enregistré 218 menaces. Le nombre le plus élevé de ces 15 dernières années», a déclaré Jonathan Bock, directeur de la Flip, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. En 2021, 172 journalistes avaient signalé à l’ONG avoir subi des menaces.

Selon Reporters sans frontières, la Colombie est le troisième pays le plus dangereux pour les journalistes en Amérique latine, derrière le Mexique et le Brésil. Après avoir atteint des «niveaux sans précédent» pendant les manifestations de 2021, les agressions physiques contre les journalistes ont quant à elles chuté en 2022, passant de 168 à 20 cas. La Colombie a subi plus d’un demi-siècle de conflit armé entre l’État et divers groupes de guérilleros de gauche, de paramilitaires de droite et de trafiquants de drogue.

AFP/Elie Courboulay

