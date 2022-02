Conséquences du conflit ukrainien – Les menaces que la guerre fait peser sur le monde économique

Conséquences et risques – Les menaces que la guerre en Ukraine fait peser sur le monde Le conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine fait exploser le prix des matières premières et va compliquer les relations financières avec le Kremlin. Pierre Veya Ivan Radja Olivier Wurlod

Une trader en devises au téléphone dans la salle de négoce de KEB Hana Bank, à Séoul, quelques heures après l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. KEYSTONE KEYSTONE

La Russie et l’Ukraine sont des géants des matières premières. La Russie exporte son gaz à travers un réseau de gazoducs qui traverse l’Ukraine. Le conflit pourrait interrompre le flux de gaz destiné à l’Europe et à la Suisse. Quant au prix du pétrole, il a franchi la barre des 100 dollars. Les Bourses du monde sont en forte baisse car, outre le conflit, elles redoutent une flambée de l’inflation. Et pour la première fois, le monde occidental pourrait couper ses relations financières avec la Russie. Explications des enjeux immédiats.

La menace sur les hydrocarbures