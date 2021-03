Exposition sauvage – Les menstruations affichées sans gêne à Lausanne Avant la journée internationale des droits des femmes, une action était organisée vendredi dans les rues lausannoises. Des tableaux détournés ont été accrochés pour briser le tabou autour des règles. Sonia Imseng

Des tableaux détournés ont été accrochés dans les rues de Lausanne vendredi. Chantal Dervey

Vendredi matin, en ville de Lausanne. Les premiers travailleurs se pressent pour rejoindre le bureau. Pourtant, pour briser la monotonie de cette fin de semaine, cinq tableaux dans des cadres dorés ont été accrochés dans les rues iconiques du centre. De prime abord, les œuvres semblent être tout droit sorties des musées. Des peintures, plutôt classiques, représentant des femmes. Mais en y regardant de plus près, on constate qu’elles ont été détournées.

Sur une première toile: un tampon a été ajouté. Sur les autres, les femmes ont du sang qui coule entre leurs jambes, illustrant la période de menstruation. Car c’est bien là le but de cette campagne sauvage, montrer ce que la société cache depuis des millénaires: les règles.

Ces créations sont exposées à Saint-François, au pont Bessières, à la place de la Riponne et dans la rue de Bourg, ou encore sur la place de l’Europe, où le tableau a déjà disparu, rapidement enlevé par la Voirie. Une vingtaine de posters sont également visibles sur les emplacements «affichages libre» de la ville.

«Une bonne idée»

De nombreuses personnes passent tout droit devant ces réalisations, happées par leur smartphone. Mais parfois, quelques passants s’arrêtent, lèvent les yeux et s’interrogent. «Je n’ai pas tout de suite vu le tampon ajouté sur le tableau, mais c’est une bonne idée, car le tabou autour des règles reste fort», commente une femme qui passe. Un homme avec sa poussette se dit «interpellé», sans avoir le temps de rester sur place. «J’ouvrirai l’œil pour trouver les suivants», glisse-t-il.

L’action de vendredi regroupe trois entités. Le projet, baptisé «Les règles de l’art», a été imaginé par «Baston», une agence créative lancée en début d’année. Il est soutenu par l’artiste Zoé Genet Berthoud, fondatrice du site «Lunes», où des serviettes hygiéniques réutilisables sont vendues. «Rañute», une boutique de Renens dédiée à la menstruation, soutient également la démarche. Une campagne d’affichage, qui se décline également sur l’Instagram de «Lunes» et qui a été pensée pour marquer sur plusieurs jours la journée internationale des droits des femmes. Les tableaux ne seront pas retirés par l’équipe, mais les autorités pourraient s’en charger.

Problème actuel

Le but de cet acte militant: «ouvrir la discussion autour d’un tabou qui persiste dans l’art, la pub et la société en général», détaille l’agence Baston. En 2021, la gêne qui entoure les règles reste d’actualité en Suisse: «Il y a encore des jeunes filles qui ne comprennent pas ce qui leur arrive quand viennent les premières règles. C’est une étape de vie importante et il faut la visibiliser», commente Zoé Genet Berthoud.

«On ne connaît pas assez le pouvoir des règles.» Zoé Genet Berthoud, fondatrice de «Lunes»

Pour la créatrice de «Lunes», les femmes doivent être à l’écoute de leur cycle. «On ne connaît pas assez le pouvoir des règles. Cette période nous permet de prendre soin de nous, d’oser se faire passer avant les autres», ajoute-t-elle. Le côté artistique de l’action a également de l’importance. L’art est «un moyen de guérir», et dans ce contexte cela «permet aux femmes de se soigner pour être enfin heureuse face à leurs règles», conclut-elle.