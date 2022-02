Travail de maturité – «Les menstruations sont un sujet comme un autre» Deux gymnasiennes nyonnaises ont choisi d’aborder le thème des règles, qu’elles ont traité en vidéo. Rencontre avec une jeune génération qui s’efforce de libérer la parole. Adriana Stimoli

Deux gymnasiennes, Maud Arnaud en manteau foncé et Alexandra Andenmatten à droite, abordent de front le sujet des règles dans leur travail de maturité. «Parler des règles, ce n’est pas forcément militant.» FLORIAN CELLA/24HEURES

Briser les tabous par la science et le dialogue. Voilà le pari de Maud Arnaud et Alexandra Andenmatten, 18 ans. Dans le cadre de leur travail de maturité, les deux élèves du Gymnase de Nyon ont tourné une vidéo où, à la manière de la célèbre émission «C’est pas sorcier», elles expliquent ce que sont les menstruations et comment la société les a considérées à travers l’histoire. Pour le duo, aborder de front un tel sujet s’avère nécessaire.