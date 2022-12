Coût de la formation professionnelle – Les menuisiers-ébénistes ne casseront finalement pas leur tirelire La FVE vole au secours des étudiants de brevet dont le prix des examens avait explosé en cours de formation. Tous les frais seront absorbés. Thibault Nieuwe Weme

À leur grand soulagement, les jeunes menuisiers-ébénistes vaudois passant le brevet pour devenir chef de projet n’auront pas besoin de casquer davantage pour aller au bout de leur formation. Juste avant la rentrée, la Frecem (Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et menuiserie) leur avait annoncé une augmentation surprise du prix de leurs cours et examens, parfois jusqu’à 700%.

L’affaire avait affolé la presse et différents hommes de loi, qui jugeaient une telle inflation à la limite de la légalité. Après des semaines d’agitation, une solution a finalement été trouvée par l’École de la construction de Tolochenaz (EDC), le Groupe Bois et la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). Cette dernière a débloqué un fonds de soutien pour absorber la totalité de cette hausse des coûts pour les étudiants ayant entamé le cursus.

Les Vaudois mal servis

À travers un communiqué, l’EDC et le Groupe Bois précisent avoir été «conscients de ce problème depuis quelques mois déjà», et jugent «injuste» que la Frecem touche au budget des étudiants «en changeant les règles en cours de jeu». La crainte est à un découragement des vocations dans un contexte déjà compliqué pour la branche.

«Nous regrettons que cet épiphénomène associatif ait une fois encore participé à discréditer la formation dans les métiers de la construction où l’on manque cruellement de main-d’œuvre qualifiée», abonde Michel Ducommun, président du Groupe Bois.

Le communiqué rappelle aussi la grande inégalité qui règne entre les cantons romands, disposant tous de leur propre structure de financement. C’est pourquoi cette hausse à charge des étudiants demandée par la Frecem «n’a pas fait de remous» ailleurs en Suisse romande.

«En effet, dans certains cantons, les fonds de soutien absorbent les frais d’écolage et d’examen dans leur totalité, poursuit le communiqué. Cette nouvelle tarification est alors indolore pour les étudiants, ce qui n’est pas le cas dans le canton de Vaud.» Par ailleurs, les frais d’infrastructures imputés au cours seraient aussi bien plus bas «lorsque ces derniers ont lieu dans des locaux aux mains de l’État».

Volonté d’harmonisation

Alertée de cette situation exceptionnelle, la FVE a décidé d’amener son soutien par le biais du dégagement express de fonds paritaires en faveur des étudiants de brevet. Ces derniers ont été informés de la bonne nouvelle il y a deux semaines.

«Pour le surplus, des discussions sont en cours pour proposer une formule romande et accessible en 2023, conclut le communiqué. Enfin, à plus long terme, un groupe de travail issu de la Frecem et de son équivalent alémanique sera mis sur pied en vue de revoir le périmètre des cours et leurs tarifs.»

Toutefois, «le tissu associatif ne se pilote pas comme un hors-bord, c’est plutôt un paquebot, et les changements de cap prennent du temps», image le président du Groupe Bois.

