Concours vineux – Les merlots primés sont aussi vaudois Le concours annuel prime un tessinois, un valaisan et un allemand. David Moginier

Les vins sont dégustés à l’aveugle par un jury international. MDM-Vinea

Le 14e Mondial des merlots et assemblages a rendu son verdict, après avoir dégusté 389 vins de quatorze pays. Sans surprise, les suisses (79,4% des crus présentés) sont en nombre dans ce concours qui est encore discret à l’international mais qui reste intéressant.

Le grand gagnant de cette année est le Trentasei 2013 de la maison Gialdi, à Mendrisio, qui a raflé à lui seul le titre de meilleur vin du concours, du meilleur vin sec, du meilleur vieux millésime, du meilleur merlot suisse, et une des trois médailles Grand Or attribuées. Les dégustateurs ont aimé «ce vin aux notes de fruits noirs, d’épices douces et de vanille». Les deux autres Grand Or sont allées à l’Hommage 2019, un assemblage de la cave Leukersonne, à Susten (VS), et au Merlot Divinus 2018 du Weinkonvent Dürrenzimmern (D).

Côté vaudois, 24 vins ont été présentés. Ils ont obtenu cinq des 46 médailles d’or et cinq des 58 médailles d’argent. Les dorés sont: le Merlot 2019 de la Société vinicole de Bex, le Bernardin Collection Bernard Ravet 2019 et le Rosé de Merlot Expression 2020 de la Cave de la Côte, le Merlot Barrique 2020 de la Cave Mirabilis, à Agiez, le Merlot d’Yvorne Prestige 2019 d’Henri Badoux, à Aigle. En argent, le Merlot Confidentiel 2020 du Château de Valeyres-sous-Rances, le Patriote 2019 du Domaine Rosset, à Rolle, le Merlot Empreinte 2019 de la Cave de la Côte, le Bouquet de Lys 2018 du Domaine de Terre-Neuve, à Saint-Prex, et le Merlot Gourmand 2019 de la Cave des viticulteurs de Bonvillars.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

