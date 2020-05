Théâtres – Les mesures de protection des publics causent une levée de boucliers L’Union des théâtres suisses (UTS) élabore une charte applicable à l’échelle nationale. Une version francophone a fuité, qui fait bondir sur les réseaux sociaux. Katya Berger Andreadakis

En République tchèque, les théâtres ont déjà adopté le masque et la distanciation sociale. En Suisse, les mesures de précaution suscitent le débat. Gabriel Kuchta/Getty Images

«Cauchemar», «équarrissage», «pantalonnade»… Trois mots parmi d’autres qui résument le sentiment des professionnels romands des arts de la scène à propos d’un document qui circule sous le manteau depuis mercredi dernier. «Retour à Brecht, les cocos, retour à Brecht!» ironise sur Facebook le comédien et metteur en scène genevois José Lillo, qui mue ainsi des recommandations de protection jugées inapplicables en effets de distanciation prônés par le célèbre Bertolt. La même allusion au théoricien allemand émaille les gags des deux Vincent – Kucholl et Veillon – dans une vidéo de «120 secondes» mise en ligne vendredi. «Les conditions de la reprise ainsi énoncées sont inacceptables», fait encore écho à la nouvelle un chœur d’acteurs et d’actrices culturels réunis autour de l’artiste Fabienne Abramovich, également directrice de l’association Action Intermittence.