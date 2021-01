Coronavirus – Les mesures de lutte contre la pandémie ont montré leur efficacité Un groupe d’expert de la Task Force scientifique a analysé les résultats des mesures prises contre l’épidémie en Suisse.

Lors de la première vague de l’épidémie, l’efficacité des mesures avait déjà été considérée comme élevée. AFP

Les mesures prises en Suisse pour lutter contre l’épidémie de Covid ont été efficaces jusqu’à présent. C’est ce qui ressort d’une analyse de la Task Force scientifique sur les différentes approches mises en oeuvre par les cantons l’automne dernier.

Le groupe d’experts a comparé les mesures prises au nombre d’infections dans les cantons à un même moment. Résultat: le nombre de cas Covid dans les cantons qui avaient appliqué les règles les plus strictes a baissé le plus rapidement en novembre, selon le dernier rapport de cet organe.

Le taux de reproduction a ainsi nettement plus reculé dans les cantons de Suisse romande du 4 novembre au 21 décembre que dans les cantons alémaniques. Certes, de telles analyses ne permettent pas de tirer des conclusions absolues sur le lien de causalité, indique la Task Force. Les résultats montrent cependant que les fermetures ont été efficaces en Suisse jusqu’à présent.

Aide financière simple et rapide

Lors de la première vague de l’épidémie, l’efficacité des mesures avait déjà été considérée comme élevée, selon le Task Force, même si les restrictions en Suisse ont été moins dures que celles en vigueur dans les pays voisins. La combinaison entre restrictions modérées et efficacité montre que les règles ont été bien suivies en Suisse.

Pour la Task Force, l’une des raisons de ce succès réside dans la mise en place d’une aide financière simple et rapide aux entreprises et personnes concernées.

La Task Force met toutefois en garde contre la propagation du nouveau virus muté B.1.1.7, apparemment beaucoup plus contagieux. Les données à disposition montrent que jusqu’à fin décembre les mesures pour interrompre les chaînes de contagion n’ont pas suffi pour stopper ou du moins ralentir sa propagation. Pour atteindre ce but, il est donc absolument essentiel de limiter au maximum les contacts et la mobilité.

ATS