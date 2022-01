«Lego Masters» sur M6 – Les «metalleux suisses» ont un faible pour l’empilage de briques Duo d’amis de Concise, Eric et Alex font partie des quatre demi-finalistes de l’émission diffusée ces jours sur la chaîne française. Rencontre. Sylvain Muller

Eric (à g.) et Alex, les «metalleux suisses» de l’émission «Lego Masters» dans leur galetas-atelier-lieu de stockage de Concise. Jean-Paul Guinnard

Ils étaient 400 duos au départ des sélections, mais depuis mardi Eric et Alex font partie des quatre derniers en lice. Ils seront donc présents le 11 janvier dans la dernière émission de la 2e saison de «Lego Masters», un jeu de téléréalité diffusé sur M6. «Pourtant, quand on a envoyé notre inscription, on n’était même pas sûrs d’être retenus», se marrent les deux potes, enfants de Concise, au bord du lac de Neuchâtel.

Pour ce duo surnommé par l’émission «les metalleux suisses», le but était de vivre l’expérience, cette émission étant une sorte de Graal pour tout passionné de Lego. Et s’ils ne peuvent rien dévoiler de l’issue de ce jeu où les duos s’affrontent à coups de constructions créatives sur des thèmes donnés, ils peuvent déjà confirmer que l’expérience les a ravis.