Avenir des pendulaires à Lausanne – Les métros cherchent à faire leur trou après le fiasco de la gare Le Canton monte une task force dans l’espoir d’emmancher la modification du M2 et la création du M3 malgré les gros retards annoncés. Lise Bourgeois Renaud Bournoud

Le projet de développement des métros lausannois est fortement impacté par les atermoiements du projet de la gare. Florian Cella/24heures

«Nous ouvrons des questions et nous n’avons pas encore de réponse aujourd’hui.» La conseillère d’État Nuria Gorrite ne fait pas mystère de l’état d’incertitude dans lequel se trouvent désormais les projets de métros à Lausanne. Depuis l’annonce surprise de mars dernier sur le report de cinq ans aux moins des travaux d’agrandissement de la gare, les autorités s’inquiètent pour le devenir de ces moyens de transport indispensables à des pendulaires appelés à devenir de plus en plus nombreux. Car l’agencement des travaux pour les deux métros est, même à des degrés divers, intimement lié au chantier CFF.