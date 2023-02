Pollution des eaux à Genève – Les microplastiques du lac Léman s’exposent au Muséum Une exposition dénommée «Plastic Léman» montre «un lac heureux parasité» par du «plastique qui pollue autant nos souvenirs que ces eaux».

Des tonnes de microplastiques s’accumulent depuis des décennies dans le Léman (photo d’illustration). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève présente jusqu’au 23 avril une exposition sur les microplastiques dans le lac. «Plastic Léman» explique notamment pourquoi près de 55 tonnes de plastiques entrent chaque année dans le lac et que seulement 10 tonnes en sont extraites.

Au-delà des déchets abandonnés, des tonnes de microplastiques, le plus souvent invisibles à l’oeil nu, s’accumulent dans le lac depuis des décennies. L’exposition décortique les dessous de cette pollution et met en lumière les dangers qui y sont liés. Elle donne des explications scientifiques sur les microplastiques, les sources, les usages et les dangers, mais surtout des pistes pour agir.

Cette partie théorique s’entremêle avec le travail artistique du photographe Nicolas Lieber. Il met en résonance des images d’archives avec ses propres clichés du lac, pour «montrer un lac heureux, parasité de plus en plus par ce plastique qui pollue autant nos souvenirs que ces eaux, presque sans bruit».

