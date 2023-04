Histoire vaudoise – Les Milices vaudoises ont paradé à Aubonne La garde d’honneur du Conseil d’État a organisé sa prise d’armes dans la bourgade du district de Morges. Galerie photos. Sébastien Galliker

1 / 7 Le cortège des Milices vaudoises a traversé le bourg d’Aubonne. Chantal Dervey

Garde d’honneur du Conseil d’État, les Milices vaudoises ont présenté leurs troupes aux autorités cantonales et au public, samedi 22 avril, à Aubonne. Sous la conduite du colonel Pierre de Goumoëns, la parade a défilé en présence notamment de Christelle Luisier, présidente du Conseil d’État, et de Séverine Evéquoz, présidente du Grand Conseil.

Les Milices vaudoises réunissent quelque 180 hommes et femmes, dans le corps des chasseurs à cheval, le contingent des mousquetaires et la batterie d’artillerie. Parade dans le bourg, démonstrations des troupes et prestations de tir ont rythmé la journée.

