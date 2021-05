Votations du 13 juin – Les milieux économiques soutiennent la loi Covid-19 Le comité économique «OUI à la loi Covid-19» affirme lundi son soutien à la loi Covid-19.

Une large alliance d’associations économique s’est prononcée lundi en faveur de la loi Covid-19, soumise au vote populaire le 13 juin. L’avenir de nombreuses entreprises et postes de travail est en jeu, selon ce comité économique.

Grâce à cette loi, l’État peut aider les PME et le commerce dans la plus grande crise économique depuis 50 ans, a indiqué dans un communiqué le comité économique «OUI à la loi Covid-19», qui comprend plusieurs organisations, comme l’Union suisse des arts et métiers (USAM), la Fédération suisse du tourisme (FST), GastroSuisse ou encore HotellerieSuisse.

La loi Covid-19 définit une certaine fiabilité pour les entreprises et les employés concernés par la crise. Si elle devait être abrogée, le comité craint qu’aucune alternative ne soit trouvée à temps.

Issue incertaine

«Un rejet se fera au détriment de ceux qui ont déjà fait de gros sacrifices. Des centaines de milliers de personnes sont encore dépendantes de l’indemnité en cas de RHT», a déclaré Casimir Platzer, président de GastroSuisse.

De plus, les opposants au texte «n’apportent pas de réponse», estime Andreas Züllig, président d’HotellerieSuisse. «Ils se lancent dans une expérience dangereuse dont l’issue est incertaine. Les référendaires se «trompent d’arène», selon le comité. Sans la loi, les pouvoirs du Conseil fédéral seraient encore davantage étendus. Or c’est précisément ce que les opposants à la loi veulent éviter.

Après que le Conseil fédéral ait agi par droit d’urgence au début de la crise, la loi Covid-19 restreint désormais les pouvoirs du Conseil fédéral, a rappelé le conseiller national Nicolo Paganini (Centre/SG).

ATS

