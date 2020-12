Nouvelles mesures envisagées – Les milieux économiques veulent empêcher un «lockdown» La droite adresse une lettre ouverte au Conseil fédéral lui enjoignant de ne pas porter davantage préjudice aux entreprises. Lucie Monnat

Le président de l’USAM et conseiller national Fabio Regazzi, PDC tessinois, a convaincu une cinquantaine de parlementaires de signer une lettre demandant au Conseil fédéral de renoncer à un nouveau confinement. Laurent Crottet

Alors que les scientifiques et les milieux hospitaliers appellent au confinement en Suisse pour lutter contre le Covid-19, la fronde s’organise dans les milieux économiques. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) a rédigé une lettre ouverte adressée au Conseil fédéral lui demandant de ne pas prendre une mesure si drastique pour l’économie, révèle le «Tages-Anzeiger». Elle a été signée par une cinquantaine d’élus de droite, issus de l’UDC, du PLR et du PDC.

Selon la missive, un nouveau confinement serait disproportionné et porterait un grave préjudice aux entreprises, dont beaucoup se trouvent déjà dans une situation périlleuse. Le conseiller national Fabio Regazzi (PDC/TI), président de l’USAM, estime que si le premier confinement avait porté ses fruits, «nous n’en serions pas à discuter d’en faire un deuxième». «On peut encore serrer un peu la vis, tout en gardant un équilibre entre la gestion sanitaire et la survie des entreprises», ajoute l’élu.