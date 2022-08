Désobéissance civile à Lausanne – «Les militants climatiques semblent inégaux face à la justice» Des différences dans les procédures d’appel des activistes suscitent l’incompréhension de leurs avocats. Le Tribunal fédéral vient d’admettre un de leurs recours. Romaric Haddou

L’action de blocage du pont Bessières, le 20 septembre 2019 à Lausanne, avait donné lieu à de nombreuses interpellations. Certains militants sont désormais jugés en appel. FLORIAN CELLA/24 HEURES

Souvenez-vous du «Procès des 200» : quelque 200 militants climatiques jugés par petits groupes pour des actions de désobéissance civile menées en 2019 et 2020. L’immense majorité a été condamnée en première instance mais ils sont nombreux à avoir fait recours. Les audiences d’appel ont débuté au printemps et se poursuivent en ce moment. À première vue, rien de très étonnant. Pourtant, la procédure n’en finit plus d’être contestée par les prévenus et leurs avocats.