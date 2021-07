Tournoi de Wimbledon – Les mille et un slices d’Ashleigh Barty Samedi en finale, la No 1 mondiale pourra s’appuyer sur un coup que seul Roger Federer maîtrise comme elle. Mathieu Aeschmann

Ashleigh Barty régale les amateurs de tennis avec son merveilleux slice de revers. keystone-sda.ch

Pour rendre hommage à sa «mentor» Evonne Goolagong et célébrer le 50e anniversaire de son premier titre à Wimbledon, Ashleigh Barty arbore sur sa robe un liseré fleuri qui invite à voyager dans le temps. «Porter une déclinaison de sa robe la plus légendaire me fait du bien, expliquait la No 1 mondiale en début de tournoi.

Sa carrière a inspiré toute une génération de jeunes d’origine aborigène comme moi. Quand je l’ai appelée pour lui parler du projet, elle était ravie. Cela m’a rassuré.»

L’histoire ne dit pas si Ashleigh Barty en a profité pour parler de son slice de revers. Un coup merveilleux qui a dégoûté, jeudi, Angelique Kerber (6-3, 7-6) et constitue sans doute le plus bel hommage possible de l’Australienne à sa glorieuse devancière.