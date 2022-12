Vin et viticulture – Les «Mille vignes» de Pascaline Lepeltier La Meilleure sommelière et ouvrière de France a écrit son livre rêvé: une somme qui raconte le vin des racines au verre, en rappelant l’importance de la nature et de la philosophie. Cécile Collet

Vous avez toujours tout voulu savoir sur la vigne et le vin sans savoir par où commencer? Pascaline Lepeltier, Meilleure sommelière et ouvrière de France 2018, et candidate française au Meilleur sommelier du monde à Paris en 2023, avait le même problème. C’est d’ailleurs avant tout pour elle qu’elle a écrit «Mille vignes, penser le vin de demain» (Éd. Hachette Vins, 2022), indique-t-elle dans son introduction. Ni trop simple ni trop érudite, la somme de 350 pages, poétiquement illustrée par Loan Nguyen Thanh Lan, vulgarise sans en perdre la substance les éléments pointus essentiels pour appréhender la matière organisée en trois chapitres: la vigne, les paysages et le vin.