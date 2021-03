Théâtre, danse, musique et salles – Les millions d’aides ne compensent pas les spectacles sacrifiés Un an de pandémie dans les institutions scéniques a montré l’ampleur des pertes artistiques, l’activisme des acteurs culturels pour rebondir et obtenir des indemnités qui ont permis de maintenir à flot les structures. Enquête. Natacha Rossel , Matthieu Chenal , Francois Barras

En mars 2020, la répétition de la production de «Candide» de Leonard Bernstein à l’Opéra de Lausanne s’est arrêtée après la générale piano. Alan Humerose

Un baisser de rideau abrupt, sidérant. Le 16 mars 2020, les lieux culturels ont dû fermer leurs portes, entraînés dans un tourbillon de mesures de lutte contre la pandémie naissante. Alors que plus de 1700 représentations ont été impactées par les reports et les annulations successifs, et malgré un répit en été et en automne avec 400 événements repêchés ou improvisés, les salles de spectacle vaudoises attendent toujours de pouvoir accueillir leur public.

Une année après les premières annonces, la sidération est passée et les institutions semblent tenir le coup, en partie grâce aux indemnités allouées par les pouvoirs publics: rien que sur le budget spécial du Canton de Vaud, 22 millions de francs ont été versés aux artistes et institutions culturelles pour le premier train de mesures, jusqu’à fin octobre. Mais les incertitudes demeurent pour les mois à venir. Quant aux artistes, artisans, techniciens, ils traversent cette période avec le sentiment amer que leur désarroi n’est pas suffisamment entendu.