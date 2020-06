Finances publiques – Les millions sont de retour dans les caisses rolloises Une rentrée fiscale exceptionnelle de 10 millions en 2019, et d’autres dizaines de millions attendus en 2020, remettent la Commune à flot, mais les tensions avec le Canton perdurent. Yves Merz

Le syndic de Rolle, Denys Jaquet, se dit soulagé d’apprendre qu’il y aura de nouvelles recettes fiscales importantes mais reste en désaccord avec l’attitude du Canton vis-à-vis de sa Commune. CHRISTIAN BRUN

Rolle a la particularité d’avoir plusieurs entreprises internationales sur son sol. Qui ont généré des recettes fiscales par millions (plus de 30 millions en 2016). Mais il y a eu le contrecoup. La Commune a souffert des effets de la RIE III. En plus, avec un taux fiscal à 59,5 % et une valeur du point d’impôt très élevée, la facture péréquative a explosé. Rolle s’est retrouvée à sec, peinant à payer ses charges courantes. La Municipalité n’ayant pas réussi à faire passer une hausse d’impôt, elle a dû limiter drastiquement ses dépenses. Le budget 2019 prévoyait un gros déficit et une marge d’autofinancement négative. Puis il y a eu cette énorme surprise.