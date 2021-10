Migration – Les mineurs non accompagnés ont quasi disparu de Genève L’action du Service de protection des mineurs et de la police, notamment, a engendré une baisse drastique du nombre de jeunes migrants seuls. Chloé Dethurens

En janvier 2020, un collectif de lutte pour la dignité des MNA (mineurs non accompagnés) avait occupé le Grütli. LAURENT GUIRAUD

Occupation du Grütli, manifestations de soutien, création d’une brigade de police spéciale: l’an passé, les tensions autour de la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) étaient à leur comble à Genève. Tant au niveau social que judiciaire. Leurs soutiens dénonçaient un manque de places d’hébergement, tandis que la justice accusait une explosion des procédures, face à une vague de vols et de brigandages commis en 2020. Or, les différentes mesures prises par le Service de protection des mineurs (SPMI) couplées à celles de la police ont conduit à une chute drastique du nombre de ces jeunes migrants présents sur le canton.