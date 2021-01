Opération coup de poing – Les mineurs qui ont bloqué la Blécherette devant les juges Les membres d’Action Rebellion Youth, arrêtés sur le tarmac lausannois en juillet dernier, comparaissent devant le Tribunal des mineurs dès ce vendredi. Ils témoignent pour la première fois. Laurent Antonoff

Six personnes avaient été arrêtées par la police non loin de l’aéroport, cinq mineurs âgés de 15 à 17 ans, ainsi qu’une majeure de 19 ans. DR

Leur action avait sorti les Lausannois de leur torpeur, en plein mois de juillet 2020: le corps et le visage camouflés, des membres de la branche locale d’Extinction Rebellion Youth avaient bloqué l’aéroport de la Blécherette à l’aube, déployant fumigènes et peinture rouge sur le tarmac. Au-delà de l’action coup de poing, c’est l’âge des manifestants qui avait surpris: entre 12 et 20 ans. Ce vendredi, les premiers adolescents interpellés sur les lieux comparaissent devant le Tribunal des mineurs. «Nous connaissions tous les risques de cette opération, mais nous n’avons plus d’autres choix pour nous faire entendre. La justice ne me freinera pas. Je ne regrette et ne renie rien», témoigne Romain (17 ans).