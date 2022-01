Interview du nouveau président - «Les minorités linguistiques, c’est mon core business»

Votre année présidentielle sera réussie si…

… si mes collègues sont satisfaits de ma conduite des séances, tout d’abord. Cela semble banal, mais c’est la première tâche du président: veiller au bon fonctionnement du Conseil fédéral pour qu’il puisse trouver des compromis et prendre les meilleures décisions possibles. Ensuite, elle sera réussie si je contribue à davantage de cohésion nationale en cette période difficile où l’on sent la montée de forces polarisantes. Enfin, si on réapprend à vivre la diversité des cultures et des langues comme une richesse. Et non comme une confrontation.