Survie en milieu hostile – Les miraculés de la jungle colombienne émeuvent le monde Les quatre enfants qui ont survécu à la chute du petit avion dans lequel ils avaient pris place ont été retrouvés en vie. La gestion de leurs traumatismes nécessitera une prise en charge pointue. Nicolas Pinguely

Les forces armées colombiennes ont retrouvé vivante la fratrie qui a réchappé au crash de l’avion qui les transportait. Les recherches auront duré quarante jours. KEYSTONE

Quarante jours dans la jungle amazonienne, seuls. Et un miracle qui fait du bien. Beaucoup de bien, même. Disparue depuis début mai, la fratrie composée de Lesly, 13 ans, Soleiny, 9 ans, Tien Noriel, 4 ans, et Cristin, 1 an, a été retrouvée vivante. Le monde entier est ému.