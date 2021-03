États-Unis – Les moments forts de la première conférence de presse de Joe Biden Ébranlé par la crise migratoire et les deux récentes fusillades, le président américain a répondu jeudi aux questions des médias pour la première fois depuis le début de son mandat. Jean-Cosme Delaloye New York

Joe Biden a affirmé durant sa conférence de presse jeudi qu’il avait été «engagé» par les Américains pour «obtenir des résultats». KEYSTONE

Il aura fallu une convergence de crises pour que Joe Biden sorte jeudi de l’environnement préservé dans lequel il évoluait depuis le début de sa présidence et organise la première conférence de presse de son mandat à la Maison-Blanche. Pendant plus d’une heure, il a évoqué l’afflux massif d’enfants migrants à la frontière des États-Unis et du Mexique, les deux récentes fusillades, mais aussi ses relations compliquées avec son opposition républicaine au Congrès. Voici ce qu’il faut retenir de cette première conférence de presse.

Une prestation solide