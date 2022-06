Exposition événement – Les momies nous racontent des histoires fascinantes Une belle exposition à Draguignan, dans le Var, met en scène des restes humains de toutes les cultures. Même l’Europe a ses embaumés: en France, en Sicile et dans les tourbières du Nord. Pascale Zimmermann Corpataux

Le masque funéraire d’une momie masculine égyptienne, appartenant au Musée des Confluences de Lyon. DR/EXPOSITION «MOMIES. LES CHEMONS DE L’ÉTERNITÉ»

On pénètre dans les salles obscurcies en baissant la voix. D’instinct, le respect est dicté au visiteur car reposent ici des dépouilles. En paix? On peut l’espérer. Tout est fait dans la manière de concevoir et d’agencer l’exposition «Momies. Les chemins de l’éternité» pour ménager l’intimité des défunts et la sensibilité des vivants.