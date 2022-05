Dans ma rue – Street food d’ici – Les momos de madame et monsieur Tsering Tsering Momo, à Lausanne, sert de délicieux raviolis tibétains farcis avec de la viande ou des légumes. Le tout assorti d’une petite sauce maison et d’immenses sourires. Romain Michaud

Les momos tibétains et leur sauce maison. DR

Où: Le restaurant est à la place du Tunnel 5, 1005 Lausanne. Le food truck/stand du marché est à place de la Riponne, 1005 Lausanne.

Quoi: Il y a quelque temps, nous vous avions proposé une recette de ces succulents raviolis à la farine de blé d’origine tibétaine appelés momos. Aujourd’hui, laissons parler les vrais professionnels de chez Tsering Momo qui proposent leurs créations depuis plusieurs années sur le marché de la Riponne avec un sourire et une gentillesse qui vous oblige presque à vous y arrêter pour y goûter.

Depuis peu, ils ont même ouvert un restaurant à la place du tunnel et proposent évidemment des momos farcis au bœuf, au poulet, au porc, végétariens et même dans une version végane. Il y a aussi d’autres plats typiques de leur pays d’origine.

Quand: Du lundi au samedi de 10h30 à 15h et de 17h à 22h. Fermé le dimanche. Le food truck prend place le vendredi de 10h30 à 14h et leur stand les jours de marché (mercredi et samedi) de 9h30 à 14h.

Combien: Si vous avez une petite faim, vous pouvez avoir trois momos pour 5 francs ou alors huit pour 10 francs pour ceux qui veulent en faire leur repas.

Les momos servis au restaurant. Tsering Momo

Romain Michaud est journaliste multimédia depuis 2015. Spécialisé dans la vidéo, il est aussi rédacteur pour les rubriques Gastronomie et Vaud & Régions. Plus d'infos @romainmichaud7

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.