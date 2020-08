Cyclisme – Les Mondiaux sur route 2020 n’auront pas lieu Suite à la décision du Conseil Fédéral de ce mercredi, Aigle et Martigny ne recevront pas l’élite de la petite reine du 20 au 27 septembre prochain. Sport-Center

Alexandre Debons (à g.) et Gregory Devaud (à dr.) ont perdu leur sourire.. KEYSTONE

Aigle et Martigny n’accueilleront pas les championnats du monde sur route du 20 au 27 septembre prochain. Suite à la décision du Conseil Fédéral de ce mercredi, qui a décidé de prolonger jusqu’au 30 septembre l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, il sera en effet impossible d’organiser ces Mondiaux.

La pandémie de coronavirus aura finalement eu raison du point culminant de la saison de cyclisme en Suisse. Au vu des mesures prises par le Conseil Fédéral, les différentes parties prenantes se retrouvent dans l’impossibilité d’organiser les championnats du monde sur route à Aigle et Martigny. De plus, 45 pays sont soumis à une quarantaine à leur arrivée en Suisse à la date du 8 août.

Swiss Cycling prend acte et comprend cette décision. «Devoir annuler des Mondiaux à domicile est évidemment très regrettable, mais la situation épidémiologique ne laisse pas d’autres choix aux organisateurs, a expliqué le co-président Patrick Hunger. Aigle-Martigny 2020 représentait le point fort de la saison de cyclisme en Suisse – je pense notamment à nos athlètes qui auraient pu courir devant leur public et se battre pour les médailles.»

Markus Pfisterer rappelle le lien avec les Championnats du monde sur route de Zurich en 2024. «L’annulation d’Aigle-Martigny 2020 est très douloureuse, mais nous avons un grand événement de cyclisme sur route et de paracyclisme en ligne de mire. Nous poursuivons donc notre travail de promotion du cyclisme suisse à travers les mesures d’accompagnement lancées l’année dernière sur le plan national», souligne le directeur de Swiss Cycling.

Pas de championnats de Suisse

Par ailleurs, les championnats de Suisse sur route n’auront pas non plus lieu dans le Bas-Valais. Prévus le 22 août prochain, les courses des catégories élite (femmes et hommes) et juniors (filles et garçons), auraient dû se disputer sur le tracé des Mondiaux entre Aigle et Martigny. Ces championnats de Suisse étant étroitement liés avec les Mondiaux en termes de synergie et de partage de ressources, l’annulation de l’événement phare entraîne celle de la compétition nationale.

En raison de l’agenda des courses chargé des professionnels, ces championnats de Suisse ne seront pas reprogrammés. Sébastien Reichenbach et Marlen Reusser porteront ainsi leur maillot à croix blanche jusqu’aux championnats de Suisse 2021.