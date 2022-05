C’est une information qui surprendra les Lausannois, même s’ils s’en doutaient peut-être un peu. Il est des employés communaux, compétents pour distribuer des amendes d’ordre à la population, qui doivent atteindre un objectif bien précis quant au nombre de personnes à coller. Eux, ce sont les membres du Groupe propreté espace public (GPEP) qui vous font le mégot jeté par terre à 150 francs ou le crachat à 100 francs depuis 2018. Leur quota: 1400 amendes par an au minimum.

Il ne s’agit que de quelques phrases, noyées dans un arrêt de justice d’une trentaine de pages. Elles n’ont d’ailleurs que peu de liens avec la cause qui a intéressé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en avril dernier. L’arrêt en question traite du recours d’un membre de cette brigade de la propreté, recours refusé par ailleurs, contre son licenciement avec effet immédiat pour avoir traité son supérieur hiérarchique de «connard» et de «nazi», entre autres amabilités, un jour de janvier 2019.